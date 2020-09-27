Ürdün Kralı, Senato'yu feshetti

Ürdün'de 10 Kasım'da genel seçimler yapılacak. Kral Abdullah, genel seçimler öncesi, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nden sonra ikinci kanadı olan Senato'yu da feshetti.

Faysal Akif Fayiz başkanlığında tekrar oluşturuldu

Kral Abdullah, Senato'nun Faysal Akif Fayiz başkanlığında tekrardan oluşturulduğunu bildirdi.

Kraliyet Divanı'ndan konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Bugünden itibaren feshedildi

Açıklamada, Kral Abdullah'ın yayımladığı kararname ile Senato'yu bugünden itibaren feshettiği duyuruldu.

Kral Abdullah ardından ikinci bir kararname daha yayımladı ve Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun tekrar oluşturulduğunu ilan etti.

Ürdün Kralı, bugün Temsilciler Meclisi'ni de feshetmişti.

Ürdün parlamentosu iki kanattan oluşuyor

Ürdün parlamentosu, Kral Abdullah tarafından atanan kişilerden oluşan "Senato" ve seçim ile göreve gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.