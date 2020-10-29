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Aktüel Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü
Aktüel

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:17:03 -
Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü

İSTANBUL (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ikili iş birliği ile terörizmle mücadeleye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper'i makamında kabul etti.

Görüşmede, terörle mücadelede devam eden bölgesel ve uluslararası çabaların yanı sıra Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ele alındı.

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