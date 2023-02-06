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Gündem Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:21:00 - 2023-02-06 20:23:02
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ürdün Kralı 2. Abdullah, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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