  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ürdün Kralı 2. Abdullah, o ismi devreye soktu
Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah, o ismi devreye soktu

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin meselesiyle ilgilenmesi için amcası Hasan bin Tallal'ı görevlendirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:34:00 -
Ürdün Kralı 2. Abdullah, o ismi devreye soktu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin meselesiyle alakadar olması için amcası Hasan bin Tallal'ı görevlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından Prens Hamza'nın ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan'ı görevlendirdiği, Prens'in de Haşimi Kraliyet ailesinin belirlediği yönteme bağlı kalacağı bildirildi.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kardeşi Hasan Bin Tallal, 1999 yılında kardeşinin ölümünden üç hafta önce veliaht prenslikten alınmış ve yerine Kral 2. Abdullah tayin edilmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...
FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber
Gündem

FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber

FETÖ üyesi olduğu için yurt dışına kaçan, Hakan Şükür’ün milyon dolarlık evine haciz konuldu.

104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”
Gündem

104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, emekli amirallerin halen belinde tabanca, yanlarında korumayla ve dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay