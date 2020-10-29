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Aktüel Ürdün, Kovid-19'dan dolayı kapattığı 3 sınır kapısını yeniden açtı
Aktüel

Ürdün, Kovid-19'dan dolayı kapattığı 3 sınır kapısını yeniden açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:23:21 -
Ürdün, Kovid-19'dan dolayı kapattığı 3 sınır kapısını yeniden açtı

AMMAN (AA) - Ürdün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla mart ayında kapattığı 3 kara sınır kapısını yeniden açtı.

AA muhabirine konuşan Ürdün'deki Gümrükleme ve Nakliyeciler Sendikası yetkilileri, hükümetin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ayında kapattığı Suudi Arabistan sınırındaki El-Mudevvera ile Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin ve Şeyh Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren yeniden hizmete soktuğunu söyledi.

Sendika yetkililerinin verdiği bilgiye göre, El-Mudevvera ve Şeyh Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan her gün yüzer, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan da 150 yolcunun geçiş yapmasına izin verilecek.

Söz konusu sınır kapılarından Ürdün'e giriş yapacak yolcuların "visitjordan.gov" internet sitesinden form doldurması ve kendilerine yapılacak Kovid-19 test ücretini ödemesi gerekiyor.

Sınır kapılarından girişten sonra "yeşil" listedeki ülkelerden gelenler 1 hafta, "kırmızı" listedeki ülkelerden gelenler ise 2 hafta karantinada kalmakla yükümlü tutulacak.

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