  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler Türkiye'den o kritik silahı aldı! Dev satış

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

İşgalci Siyonistler yine yaptı yapacağını! Bu kadının tek suçu Mescid-i Aksa'ya girmek

CHP ile ilgili o iddia Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Şok gelişmeyi duyurdu! Pazartesi günü bu olacak

Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat
Gündem Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
Gündem

Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:40:00 -
Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria’da gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail ile mevcut 3 sınır kapısından 2'sini kapatma kararı aldı.

AMMAN (AA) - Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria’da gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail ile mevcut 3 sınır kapısından 2'sini kapatma kararı aldı.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yalnızca 1000 kişinin geçmesine izin verilmesinin ardından Kamu Güvenliği Müdürlüğünce yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan Kral Hüseyin Köprüsü ve sınır kapısının kapatıldığı belirtildi. Köprünün yarın gün boyunca kapalı tutulacağı aktarıldı.

Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve cumartesi kapalı tutulacağı belirtilen açıklamada, Vadi Araba Sınır Kapısı'nın normal şartlarda çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ürdün, Filistin topraklarında tırmanan çatışma ve gerginlik nedeniyle Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın belirli saatlerde faaliyet göstereceğini duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ürdün ile İsrail arasında Şeyh Hüseyin, Kral Hüseyin ve Vadi Araba olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.

- Göstericiler sınıra yürümek istemişti

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti. Çok sayıda protestocu da Filistin sınırında gösteri yapılmasına izin verilmemesine ve ana yolların kapatılmasın rağmen tali yollardan sınıra ulaşmaya çalışmıştı.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'de insani durumun kötüleşmesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da da protestolar vardı.

İsrail güçleri bugün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 11 Filistinliyi öldürmüştü. Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 46'ya çıkmıştı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23