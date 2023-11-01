Ürdün İsrail Büyükelçisini geri çağırdı!

Kati İsrail’in Gazze'ye yönelik acımasız bombardımanı 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürerken, Ürdün İsrail Büyükelçisini ülkeden geri çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Büyükelçisinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara tepki olarak geri çağırıldığı bildirildi.

'Büyükelçinizi geri göndermeyin' talimatı!

Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman el-Safadi'nin ayrıca İsrail’e, Ürdün’ü güvenlik önlemleri nedeniyle terk eden büyükelçisini geri göndermemesi için bilgi verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, büyükelçilerin görevlerine dönüşünün İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Daha önce de Bolivya, Kolombiya ve Şili İsrail Büyükelçilerini geri çekmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Bolivya, İsrail ile ticari ilişkilerini durdurma kararını ilan etmişti.