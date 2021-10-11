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Teknoloji Ürdün hükümetinde dördüncü kez kabine revizyonuna gidildi
Teknoloji

Ürdün hükümetinde dördüncü kez kabine revizyonuna gidildi

Ürdün'de Başbakan Bişr el-Hasavne hükümetinde revizyona gidilerek, 9 bakanlıkta değişiklik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:13:00 -
Ürdün hükümetinde dördüncü kez kabine revizyonuna gidildi

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın kabinede yapılan yeni revizyonu onayladığı belirtildi.

Yatırım Bakanlığının yeniden aktif hale getirilerek hükümete dahil edildiği ve kabinede 8 yeni ismin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, Eğitim Bakanlığına Vecih Musa Uveys, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına Salih Ali el-Harabişe, Medya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Faysal Yusuf eş-Şebul, Kültür Bakanlığına Hayfa Yusuf en-Neccar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Vefa Said Beni Mustafa, Çevre Bakanlığına Muaviye Halid er-Radayide, Yatırım Bakanlığına Hayri Yasir Amr ve Çalışma Bakanlığına Nayif Zekeriya Nayif İstitiye'nin getirildiği aktarıldı.

Kabinedeki 8 yeni isme ek olarak, Çalışma Bakanı Yusuf Mahmud eş-Şimali'nin Sanayi Ticaret ve Kalkınma Bakanı olması yönünde karar alındı.

Son değişikliklerle Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde dördüncü revizyon gerçekleştirildi. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta ve üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.

Yatırım Bakanlığının yeniden aktif hale getirilmesiyle de 31 olan bakanlık sayısı 32'ye yükseldi. Hasavne hükümetinde yapılan ikinci revizyonda, Yatırım Bakanlığı kaldırılmıştı.

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