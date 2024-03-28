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Dünya Ürdün halkı Gazzeli mazlumlar için kıyamda!
Dünya

Ürdün halkı Gazzeli mazlumlar için kıyamda!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 02:01:00 -

Günlerdir Ürdün İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Ürdünlüler bugün de teravih namazının ardından siyonist İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Ürdün halkı Gazzeli mazlumlar için eylemlerinden vazgeçmiyor.

3 gündür ülkedeki İsrail Başkonsolosluğu binası önünde toplanan Ürdünlüler, polisin sert müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor.

Ürdün halkı bugün de İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanarak "sınırları açın" sloganları attı.

Eylem gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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