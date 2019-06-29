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Ünye’de Yaz Spor Okulları açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Spor Merkezi Yaz Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
Ünye’de Yaz Spor Okulları açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Spor Merkezi Yaz Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanan İlçe Spor Merkezi Yaz Spor Okulları, tüm spor branşlarında açılarak faaliyete başladı.


Programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, “Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerimize sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 81 il merkezimiz ve ilçelerimizde her yıl uygulanan ilçe spor merkezleri ile ilçe engelli spor merkezleri çalışmaları tüm spor branşlarında açılarak yaz spor okulu çalışmalarımız başlamaktadır. Sizler ülkemizi sportif ve her platformda sizler temsil ederek şanlı bayrağımızı göklere kaldıracaksınız. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığımızın antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerimiz ile geleceğimiz olan siz gençler için ’Sporun ve Sporcunun Yanındayız’ sloganıyla kilitlenerek sizler için çalışmaktayız” dedi.


Yaz Spor Okullarının açılışında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor İl Müdürlüğümüzün ve İlçe Müdürlüğümüzün gayretleriyle oluşturulan Yaz Spor Okulları, eğitim dönemini tamamlayan sevgili çocuklarımız yaz dönemini sadece oturarak değil, spor faaliyetleri yaparak kendini geliştirip, hem beyinlerini hem de zihinlerinin gelişimlerine vesile olacaktır. Çeşitli spor dallarında il, bölge, Türkiye hatta uluslararası bazda dereceler yapmış bir ilçeye sahibiz. Bu dereceler buradan başlayan faaliyetler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bizler bu faaliyetleri önemsiyoruz, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
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