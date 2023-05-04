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Siyaset Unutulmadı! Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a vatandaştan sert tepki
Siyaset

Unutulmadı! Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a vatandaştan sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-04 22:42:00 -
Unutulmadı! Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a vatandaştan sert tepki

Şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a vatandaşlar sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte gittiği Bingöl gezisinde şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ın terbiyesizliği unutulmadı.

İP'li Türkkan bugün seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirirken vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı.

Türkkan'ın şehit bacısına küfrünü hatırlatan vatandaşlar, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü""O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü""Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek", "Yanlış yoldasın Lütfü" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

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