Unutulduğuna dikkat çekti! Bakan Koca'dan önemli çağrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk." dedi. Koca, aşı ve tedbir çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, aşı ve tedbir çağrısı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."