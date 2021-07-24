Unutulduğuna dikkat çekti! Bakan Koca'dan önemli çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, aşı ve tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."