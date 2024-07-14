Unutulan soykırım tekrarlar! Batı'nın bu konudaki ikiyüzlülüğünü akıldan çıkarmayalım

Yusuf Alabarda, Akşam gazetesindeki köşe yazısında, Srebrenica soykırımını ve Batı'nın bu konudaki ikiyüzlülüğünü ele aldı. BM askerlerinin gözleri önünde Müslüman Boşnakların katledildiğini belirten Alabarda, Hollanda askerlerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve cezai işlem uygulanmadığını yazdı. Alabarda, Batı'nın Müslümanlara yönelik soykırımlara sessiz kaldığını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın tam da orta göbeğinde sadece Müslüman oldukları gerekçesiyle 10 bine yakın Boşnak Müslüman hem de BM askerlerinin gözleri önünde Ratko Mladic ve yanındaki Sırp barbarlar tarafından katledildi.

Daha sonra Müslümanları korumak maksadıyla Srebrenica yakınlarında bulunan Hollanda birliğinin Mladic'ten güvence alarak Müslümanları Sırp kasabının eline terk ettiği anlaşıldı. Daha da acısı masum insanları korumakla memur edilen Ton Karremans komutasındaki Hollanda askerlerinin, Boşnak Müslümanlar hunharca katledilirken sabaha kadar içerek sızıp kaldıklarının görüntüleri ortaya çıktı.

Ama durun bir dakika, bu ayyaş Hollanda askerleri ile alakalı bir cezai işlem falan uygulanmadı.

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Bu askerlerin tamamı dünyanın gözü önünde Hollanda hükümeti tarafından bronz madalya ile taltif edildi. Hollanda hükümetine ise şimdi NATO Genel Sekreterliği görevine getirilen Mark Rutte başkanlık ediyordu.

Rutte, Hollanda askerlerinin ifası mümkün olmayan bir göreve gönderildiklerini ve Müslümanlar için yapabilecekleri pek fazla bir şeyin olmadığını söyledi.

Soykırım devam ederken sabaha kadar alkol banyosu yapan Hollanda askerlerini böyle muğlak ifadelerle nasıl temize çektilerse, yarın da dünyanın farklı coğrafyalarında katledilen Müslümanlar içinde benzer gerekçe bulmakta tereddüt etmeyecekler.

Bu arada hatırlatmakta fayda var, Srebrenica da katledilen Müslümanlar, Bosna katliamında katledilenlerin içerisinde çok küçük bir orana tekabül eder.

Bosna katliamında 250 binden fazla Müslüman Boşnak dünyanın gözü önünde sırf Müslüman olduğu için katledildiler ve Batı bunu konforlu koltuklarında kahvesini yudumlayarak izlemeyi tercih etti.

Daha sonra Alija'nın mücahitleri Bihaç bölgesi dahil kahramanca direnmeye başlayınca Bosna'ya Dayton Barış Anlaşması dayatıldı. Alija merhumun baldıran zehri içercesine imzaladım dediği Dayton Anlaşması, Bosna'ya barış filan da getirmedi.

En ucuz kan Müslüman kanı

Bosna soykırımı öncesinde ve sonrasında Çeçenistan'da, Kosova ve Makedonya'da, Felluce'de, Kerkük'te, Bağdat'ta, Halep'te, Hama ve Hums'ta, Hocalı'da ve tüm Karabağ'da, Somali'de, Libya'da, Sudan'da, Yemen'de ve buraya yazamayacağım onlarca İslam beldesinde oluk oluk Müslüman kanı akıttılar.

Şimdi de bir toplama kampına dönüştürülen Gazze'de, hem de dünyanın gözü önünde ahlaksız katil sürüleri tarafından bir soykırım yapılıyor. Batı desteği ile sürdürülen soykırımın hala ne kadar süreceğine de katil İsrail devleti karar verecek.

Buradan dönelim tekrar Srebrenica soykırımına

Srebrenica soykırımından dolayı Ratko Mladiç ve Sırp askerleri uluslararası ceza mahkemeleri tarafından yargılandı ve çeşitli cezalara çarptırıldılar. Fakat aynı ceza mahkemeleri İsrail Devleti'ni şimdi sanık sandalyesine oturtma kararı alınca olanlar oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han yaptığı açıklamada açıkça 'Bir devlet başkanı benimle konuştu ve çok iyi biliyorsunuz ki bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kurulmuştur' dedi.

Netenyahu ise katıldığı bir programda 'tutuklanmaktan korkmuyor musunuz' diye soran muhabire 'ben niye korkacağım, UCM yargıçları korkmalı' dedi.

Düşünün, MOSSAD gibi dünyanın her bir noktasında suikastlar düzenleyebilen, terörize olmuş bir istihbarat teşkilatına sahip ülkenin başbakanı, uluslararası mahkemenin yargıçlarını alenen 'korksunlar' diyerek tehdit ediyor, edebiliyor.

Demek ki UCM gibi organizasyonlar Sırpları ve Mladiçleri yargılamak için kurulmuş, Biden ya da Netanyahu gibileri yargılamak için değil.

Tüm bu olan biteni gördükten sonra hala bize parmak uzatıp bizleri 'güvenlikçi siyaset' konuştuğumuz gerekçesiyle sözde itibarsızlaştıranların ağzına acı biber sürmek istiyorum."