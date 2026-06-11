Unutturulan zafer Kutulamare'nin Mevlüd'ü İsmail Hakkı hakkında herkesi şaşırtan bilgi! 6 dil biliyor

Oyuncu İsmail Hakkı Ürün akıcı bir şekilde 6 dil (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça ve Rusça) bilmektedir. Ayrıca Malay-Endonezya dillerine hakimdir ve biraz İspanyolca konuşabilmektedir.

Çok dil bilmesine ve yeteneğine rağmen İsmail Hakkı, sırf İslami değerlerle yaşadığı için hak ettiği yere getirilmeyen bir sanatçı.

Unutturulan zafer Kutulamare'de oynadı

Kut'ül Amare, 1. Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusunun İngilizlere karşı kazandığı, ancak 1952'de NATO'ya üyelik sürecinde müttefikleri rahatsız etmemek adına unutturulan ve kutlanması yasaklanan tarihi bir zaferdir. Tarihin en büyük utançlarından birini yaşayan İngilizler, bu mağlubiyetin ders kitaplarından dahi silinmesini sağlamıştır.

Başarılı oyuncu, TRT ekranlarında yayınlanan Kutulamare dizisinde rol aldı.

İsmail Hakkı kimdir?

Peki İsmail Hakkı kimdir? İşte hayatı...

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi. 1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında çalışmıştır. İyi düzeyde İngilizde, Almanca, Rusça, Boşnakça ve Arapça'ya sahiptir.