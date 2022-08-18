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Siyaset ‘Unutmayın muhtemel mazlumlar artık…’ Karahasanoğlu’nun notunu okuyan Aydemir uyardı
Siyaset

‘Unutmayın muhtemel mazlumlar artık…’ Karahasanoğlu’nun notunu okuyan Aydemir uyardı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Unutmayın muhtemel mazlumlar, artık Mustafa Karahasanoğlu yok!" başlıklı yazısının okuyan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kamuoyuna uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 15:28:00 -

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te yaptığı konuşmada, vefat eden ağabeyimiz Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nu andı.

Aydemir, Mustafa Karahasanoğlu'nun kardeşi, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun kaleme aldığı, "Unutmayın muhtemel mazlumlar, artık Mustafa Karahasanoğlu yok!" başlıklı yazıyı hatırlatarak, kamuoyuna uyarıda bulundu.

Aydemir'in yaptığı konuşma şu şekilde:

"Akit Gazetesi'nin sahibi, bir mücadele adamı Mustafa Karahasanoğlu'nu yakın zamanda kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kardeşinin düştüğü bir not var, çok calib-i dikkat. Ben okudum, çok hüzünlendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Diyor ki, 'Unutmayın muhtemel mazlumlar, artık Mustafa Karahasanoğlu yok.' Allah gani gani rahmet eylesin. Mazlumların yanında olmak, mazlumların lehine kalem oynatmak, mazlumları sahiplenmek, o kadar yüksek bir duygu ki.

Ve bir uyarı; muhtemel mazlumlar... İşte muhtemel mazlumlar çıkmasın diye, insanlarımız çok daha huzur üzere yaşasınlar diye hepimizin ama hepimizin çok dikkatli davranması lazım.

Hepimizin şu 21 yıllık zaman diliminin ne kadar büyük bir nimet olduğunu yeniden fikretmesi, düşünmesi lazım."

...KARAHASANOĞLU'NUN, "UNUTMAYIN MUHTEMEL MAZLUMLAR, ARTIK MUSTAFA KARAHASANOĞLU YOK!" YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

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Allah cc rahmet eylesin
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