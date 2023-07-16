Unutkanlık: gerçek nedenleri çok başka! En etkili çözüm, sırrı meğer o besinlermiş: Yiyen kazandı

Unutkanlığın genellikle ileri yaşta görüldüğünü ancak günümüzde gençleri de tehdit eder. İşte bilinmeyen nedenleri!

Unutkanlığın Sebepleri Nelerdir?

Vitamin eksiklikleri

Alkol ve madde bağımlılığı

Uyku bozukluğu

Beslenme eksikliği

İlaçların yan etkileri

Aşırı stres, depresyon

Denge bozuklukları

Kanser tedavileri

Enfeksiyon

Beyin tümörü

Unutkanlığın Tedavi Yöntemleri

-Mutlaka hafta da 1 defa balık tüketilmelidir.

-Eğer b12 den kaynaklanıyor ise B12 eksiliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için düzenli olarak B12 vitamini alınmalıdır.

-Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi hayvanlar ürünlerinde tüketimi artırılmalıdır.

-Kuruyemiş özellikle günlük 1 tane de ceviz tüketilmelidir.

-Bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir.

-Sirke tarifi; 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirke. Bu karışımı cam bir kavanoza koyun ve ağzı kapalı şekilde 20 gün bekletin. Sirke olduktan sonra yetişkinler 1 yemek kaşığı çocuklar 1 çay kaşığı tüketmelidir. 3 öğün alınmalıdır.

Akşam yatmadan önce 1 bardak taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.

-1 demet maydanoz, 2 adet havuç, 2 adet kivi, yarım demet nane, 2 adet limon, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı da su. Bütün malzemeleri rondoya atarak tamamen parçalanmalıdır. Bu karşımı da 24 saat içerisinde içilmelidir. Hafta da 1 defa yapılması yeterlidir.

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-Balık yağı da unutkanlık için çok faydalıdır. Omega-3 bakımından zengin olduğu için unutkanlığı da geçirmektedir.

-Kahve de düzenli olarak tüketildiği zaman unutkanlığa karşı iyi gelmektedir. Her gün 1 tane Türk kahvesi tüketilmesi yeterlidir.

-Kakule bir çeşit kahve çekirdeğidir. Yine unutkanlığa karşı da iyi gelmektedir.

-Biberiye yağı koklamakta hafızanın gelişmesini de sağlamaktadır.

Kısacası: Hafızanın güçlenmesine yardımcı olan besinler; bitter çikolata, balık, kırmızı et, ceviz, yaban mersini, tahıl, kırmızı şarap ve çaydır. Günlük uyku düzeninizi sabit hale getirin ve mutlaka 8 saat uyuyun. Trans yağ tüketimini azaltın. Kitap okuyun, bulmaca çözün, satranç oynayın ve beyninizin çalışmasını sağlayın.

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