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Oruç Unutarak yemek orucu bozar mı?
Oruç

Unutarak yemek orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
2024-03-13 11:08:00 -
Unutarak yemek orucu bozar mı?

Merak edilen Unutarak yemek orucu bozar mı? sorusunun Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı haberimizde

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (sav), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhari, Müslim) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.

(Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-121).

Din İşleri Yüksek Kurulu
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