Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie

Yapımı oldukça basit olan oopsie ekmeği diyet listelerinde size yardımcı olacak ve daha kolay kilo vermenize yardımcı olacak bir besin. Üstelik çok hafif bir besin olduğu için, midenizi rahatsız etmiyor.

Unsuz Ekmek(Oopsie Ekmeği)

3 adet Yumurta

100 gram Labne Peyniri

1 çay kaşığı Kabartma Tozu

1 tutam Tuz

(Dilerseniz bu harcın içine çörek otu, susam, keten tohumu gibi diyette de oldukça yardımcı besinlerden ekleyebilirsiniz.)