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Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie

Oopsie Bread İsveçten gelen bir ekmek türüdür. Glutensiz ve düşük karbonhidratlı olduğu için bu tarife birçok diyette rastlayabilirsiniz.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:39
Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie

Yapımı oldukça basit olan oopsie ekmeği diyet listelerinde size yardımcı olacak ve daha kolay kilo vermenize yardımcı olacak bir besin. Üstelik çok hafif bir besin olduğu için, midenizi rahatsız etmiyor. 

Unsuz Ekmek(Oopsie Ekmeği)

  • 3 adet Yumurta
  • 100 gram Labne Peyniri
  • 1 çay kaşığı Kabartma Tozu
  • 1 tutam Tuz

(Dilerseniz bu harcın içine çörek otu, susam, keten tohumu gibi diyette de oldukça yardımcı besinlerden ekleyebilirsiniz.)

Hazırlanışı

  • 3 adet yumurtanın beyazı ve sarısını ayırın.
  • Bir kase içerisinde yumurta beyazları, kabartma tozu ve tuz köpük olana kadar mikserle çırpın.
  • Ayrı bir kapta yumurta sarıları önce tek başına güzelce çırpın.
  • Daha sonra yumurta sarılarının içine labne peyniri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Hazırladığımız labneli karışım, yumurta aklarının bulunduğu kaba yavaşça söndürmeden ekleyin ve karıştırın.
  • Sonrasında hazırlanan karışım yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi üzerine yuvarlak olacak şekilde 6 adet olarak paylaştırın.
  • Ekmekleri önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.
  • Bol proteinli ve unsuz ekmeklerimiz hazır.

Şimdiden afiyet olsun...

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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