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Gündem Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı
Gündem

Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

Yurt dışına kaçarken yakalanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 17:22:00 -
Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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