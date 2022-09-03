Ünsal Ban tekrar gözaltına alındı
Yurt dışına kaçarken yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban yeniden gözaltına alındı.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verilmişti. Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.
Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.
Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil dahil edilmişti.
Dün sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti.