  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin programdan çıkarıldığı F-35'lerle ilgili skandal karar! Ülke karıştı ama dik duramadılar

"HÜRJET'ten binlerce satarız" çıkışı sonrası paniğe kapıldılar! O ülke HÜRJET'in rakibini üsse indirdi

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı

Milyonların beklediği asgari ücret için bomba gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İstanbul'da yağmur yağıyor, ortalığı sel götürüyor ama nafile! Kötü haber maalesef geldi

Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Görüşmeler resmen başladı! Türkiye tamı tamına 355 adet uçak alacak

Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor

Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler

Yabancı devletler sıraya girecek! Türk sanayi savunma devinden gövde gösterisi
Gündem UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!
Gündem

UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 23:21:00 -
UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White üzen bir açıklamada bulundu.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt girişine engel olması, insani yardımları ve hastaneleri durma noktasına getirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazze'ye yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze'deki insani yardım operasyonu önümüzdeki 48 saat içinde durma noktasına gelecek” ifadelerini kullandı. Bu sabah ana su dağıtım yüklenicilerinden ikisinin yakıtlarının bitmesi nedeniyle çalışmaz hale geldiğini aktaran White, “Bu, 200 bin kişiyi içme suyundan mahrum bırakacak. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yakıt girmedi. Zor bir karar. Hastane için yakıt mı yoksa içme suyu üretmek için yakıt mı? İkisi de hayat kurtarır ve ne yazık ki bu bir varsayım değil”

Geçtiğimiz üç hafta boyunca UNRWA’nın Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki büyük bir yakıt deposunu kullandığını aktaran White, şöyle devam etti:

“Bu depo artık boş. Yakıt olmaması, kanalizasyon suyunun veya atık suların pompalanmaması anlamına gelir. Bu, halk sağlığı için ciddi bir tehdittir. Salgın hastalıklar gerçeğe dönüşecek”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli bakandan Lübnan'lı sivillere tehdit!
İsrailli bakandan Lübnan'lı sivillere tehdit!

Gündem

İsrailli bakandan Lübnan'lı sivillere tehdit!

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu
Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Sosyal Medya

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü
Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Gündem

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23