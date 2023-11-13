UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt girişine engel olması, insani yardımları ve hastaneleri durma noktasına getirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazze'ye yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze'deki insani yardım operasyonu önümüzdeki 48 saat içinde durma noktasına gelecek” ifadelerini kullandı. Bu sabah ana su dağıtım yüklenicilerinden ikisinin yakıtlarının bitmesi nedeniyle çalışmaz hale geldiğini aktaran White, “Bu, 200 bin kişiyi içme suyundan mahrum bırakacak. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yakıt girmedi. Zor bir karar. Hastane için yakıt mı yoksa içme suyu üretmek için yakıt mı? İkisi de hayat kurtarır ve ne yazık ki bu bir varsayım değil”

Geçtiğimiz üç hafta boyunca UNRWA’nın Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki büyük bir yakıt deposunu kullandığını aktaran White, şöyle devam etti:

“Bu depo artık boş. Yakıt olmaması, kanalizasyon suyunun veya atık suların pompalanmaması anlamına gelir. Bu, halk sağlığı için ciddi bir tehdittir. Salgın hastalıklar gerçeğe dönüşecek”

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