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Dünya UNRWA Başkanı Lazzarini'nden İsrail'e sert sözler! Çok sinsice
Dünya

UNRWA Başkanı Lazzarini'nden İsrail'e sert sözler! Çok sinsice

Yeniakit Publisher
2024-04-18 14:00:00 - 2024-04-18 14:01:04
UNRWA Başkanı Lazzarini'nden İsrail'e sert sözler! Çok sinsice

UNRWA Başkanı Lazzarini, İsrail'in yardım kuruluşunu kapattırmaya çalıştığını açıkladı.“Milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor” dedi.

irleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin ajansın kapatılmasına yönelik çağrılarına atıfta bulunarak "UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor” dedi. Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi’ne UNRWA’nın rolünü güvence altına alma çağrısı yaptı.

BM UNRWA GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi UNRWA gündemiyle toplandı. Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan oturumda söz alan UNRWA Başkanı Lazzarini, İsrail yönetiminin ajansın kapatılmasına yönelik çağrılarına atıfta bulunarak, “UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor” dedi.

'SİNSİCE' ÇABALAR KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK

İsrail'in UNRWA'yı kapattırma çabalarını “sinsice” olarak niteleyen Lazzarini, siyasi çözüm sağlanamadığı için UNRWA’nın görevini sürdürmek zorunda kaldığını vurguladı. UNRWA'nın kapatılmasının kısa vadede Gazze'deki krizi derinleştireceğini ve kıtlığı hızlandıracağını hatırlatan Lazzarini, uzun vadede ise bölge halkını temel hizmetlerden yoksun bırakarak ateşkes sonrası dönüşümü zorlaştıracağını kaydetti.


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'UNRWA'NIN ROLÜ GÜVENCE ALTINA ALINMALI'

Lazzarini ayrıca eğitim sağlanamaması halinde bölgedeki genç neslin ümitsizliğe ve öfkeye kapılarak şiddete yönelebileceği uyarısında bulundu. “Böyle bir senaryoda siyasi çözüm başarılı olamaz” diyen Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi’ne UNRWA'nın şu an oynadığı ve dönüşüm sürecinde oynayacağı kritik rolü güvence altına alma çağrısı yaptı. Lazzarini, UNRWA’nın temel hizmetlerini ancak siyasi çözüm bulunduğunda bırakabileceğini belirtti.

'AÇIK İHLALLER SORUŞTURULMALI'

7 Ekim'den bu yana 178 UNRWA personelinin öldürüldüğünü, 160 tesisin yıkıldığını ve boşalttıkları tesislerin askeri amaçlarla kullanıldığını kaydeden Lazzarini, “İnsani yardım çalışanları, operasyonları ve tesislerinin korunması ilkesine yönelik açık ihlallerin bağımsız bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Lazzarini, bunun gerçekleşmemesi halinde tehlikeli bir emsal oluşabileceği uyarısında bulundu.

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