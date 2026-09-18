Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı, Afra Saraçoğlu'ndan yurt dışı açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında, aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncular Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu ile şarkıcı Seyfullah Sağır'ın (Sefo) da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda bu isimlerden 15'i gözaltına alındı.

Kararda Sefo, Melis Sezen ve Yağız Sabuncuoğlu da yer aldı

İlk soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilenler arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun ve Afra Saraçoğlu; şarkıcılar Seyfullah Sağır (Sefo) ve Anıl Durmuş; eski milli futbolcu Hasan Şaş; gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu; YouTuber Melis İşiten; manken Yeliz Yeşilçimen ile sanal medya içerik üreticisi Aydan Osmanlı bulunuyor. Listede ayrıca Hande Demir, Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı da yer alıyor.

Afra Saraçoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.

İkinci soruşturma şantaj ve fuhuşa aracılık suçlarını da kapsıyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "fuhuşa aracılık etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yürüttüğü ikinci soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Düzenlenen operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.