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Yaşam Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış
Yaşam

Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış

Yeniakit Publisher
2024-02-14 19:18:00 - 2024-02-14 21:32:04
Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni açıklama yaptı! Depremin durmadığını belirtti.

Moriwaki Yoshinori: İstanbul Depremi, 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi olabilir dedi!

Kırım Haber Ajansının (QHA'nın canlı yayında İstanbul depremi nerden gelecek sorularına cevap verdi!

Japonya inşaat şirketi Hazama Ando Corporation Türkiye Genel Müdürü, deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori,  deprem ile ilgili merak edilen sorularını yanıtladı. 

Kıbrıs için tehlike olduğunu dile getiren uzman Kıbrıs denizinin içerisinde olabilir dedi!

Yoshinori, beklenen İstanbul Depremi’nin küçük bir ihtimal olsa da 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi olabileceği konusunda da uyardı.
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