Ünlü yazar Bülent Gardiyanoğlu: Netflix Deccal'in bir aracıdır

Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Bülent Gardiyanoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında moderatör Mehmet Özmen’in ‘Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye’ konularına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Sayın Gardiyanoğlu hoşgeldiniz. Yıllar önce kitabınızda bu koronavirüsü yazmıştınız. Bunun için neler söylersiniz?

Bülent Gardiyanoğlu: Benim asıl uzmanlık alanım teknoloji, tasarımcılar bu dünyada kullandığınız bütün objeleri, hayatın içindeki silahtan, mutfak robatına kadar bir tasarım sürecidir. Ben de bir tasarımcıyım. 9 yaşından beri kod yazıyorum ben, evde tüplü televizyon var ben bu televizyona 1993 yılında smart tv yaptım. Yani objelerin nesnelerin internete bağlanmasını tasarlayıp sundum. 6 yaşında lehim makinesiyle radyo tamir ediyordum. Hayatımda başıma ne geldiyse iyi olmaktan geldi. 1993 yılında 64 kb hatla internete giriyordu. O da bazı yerlerde sadece.

Çok eskiden biri ile karşılaştım. Adam bana yıllar önce dijital pasaporttan ve çip takılmasından bahsetti. Adamlar yıllar önce biliyor neyin sunulacağını, şimdi saatte 4000 kilometre hızla giden uçak tasarlandı ancak bunu insanlara sunmuyorlar.

Koronavirüse gelince dünya genelinde nüfus hızla artış gösteriyor. Dünyada emeklilik sistemleri çökmek üzere Avrupa'da genç nüfus yok. Onlar yaşlandıkça yaşlanıyor. Yaşlılar köpek gezdirmekten başka bir şey yapmıyor. Dünyayı yöneten güçler tamamen ilüzyon üzerinedir. İlluminati yani dünyayı yöneten 12 aile size sadece gösterilendir. Pramitin tepesinde bambaşka birileri var. Burada oturan insanlar şeytana tapan insanlardır. Bu insanlara başka kanal ve boyutlardan haberler geliyor.

Dünyada bir savaş var bu savaşta insanoğlu ile şeytan ve taraftarları arasında olan bir savaştır. Bu her alanda sürmektedir. Netflix bana göre Deccal'in bir aracıdır. Ben insanları ilüzyondan çekip doğru yolu göstermeye çalışıyorum. O da Allah yoludur.

Koronavirüs de Çin'in yükselişini engellemek için çıkardıklarını tahmin ediyorum. Ancak tüm dünyaya yayıldı buna da şaşırdım açıkcası.

GSM şirketlerinin çoğu dünya üzerinde zarar ediyor. 2002-2003 tarihinde ben ve arkadaşlarım Whatsapp gibi bir yazılım yaptık. Ancak o dönem hiçbir operatör bunu istemedi. Dünyada GSM firmaları öldü. 5G koronayı yayıyor diyerek kapatacaksın. Google gibi şirketler de balonla bedava internet vereceksin. Ondan sonra bütün GSM operatörleri iflas edecek.

ABD'de bir eğitime katıldım. En az 20 uzman tanıdım. Dünyada ofis çalışması bitecek, saat 8 akşam 5 diye bir şey olmayacak. Sistemi komple yıkacaklar. Dünya çok uluslu fiziksel şirketleri kapatıp çok uluslu uzaktan yönetimle çalışan bir düzen oluşturacaklar.

Sistemin içinde her şey bir ilüzyondan ibarettir. Netflix bir davranış biçimlendirmesidir. Sizin ne izlediğinizi belirliyor. Aytunç Altındal öldürülmeden önce hep şunu söyledi "ben ölürsem bir suikasttan dolayıdır" dedi. Altındal'ı kanser yaptılar. Arap Baharı başlamadan önce bıktım, usandım ve yakarım gibi şarkılar pombalandı. Biri kendini yaktı sonra ortalık karıştı. Arap Baharı bir beta versiyondu. 2013'te Türkiye'de de denendi.

Biz ülkemiz için kan döküp vatan yaptık. Arap ülkeleri böyle değil. Türkiye'de bunu tekrar deneyecekler. Biz sağlam oldukça bir şey yapamazlar.