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Ünlü yazar Bahadıroğlu: "Fatih Sultan Mehmet çocukluğunda uçan gemiler çizmiştir, amacımız ve hedefimiz olmalı”

Ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu, Gümüşhane tarihinde ilk kez düzenlenen kitap fuarına konuk oldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:34
Ünlü yazar Bahadıroğlu: "Fatih Sultan Mehmet çocukluğunda uçan gemiler çizmiştir, amacımız ve hedefimiz olmalı”

Ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu, Gümüşhane tarihinde ilk kez düzenlenen kitap fuarına konuk oldu. Gençlerle söyleşi yapan Bahadıroğlu, daha sonra kitaplarını imzaladı.


Gümüşhane’de Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Rehber Kitap Kırtasiyenin işbirliğinde ’GümüşHANEler Okuyor’ projesi kapsamında düzenlenen Gümüşhane 1. Kitap Fuarı yazarları konuk etmeye devam ediyor. 24 Nisan’da açılan ve her gün bir yazarın konuk olduğu fuarın son misafiri ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu oldu. Gümüşhane Gençlik Merkezi Has Odası’nda gençlerle söyleşiye katılan Bahadıoroğlu, daha sonra aynı binadaki spor salonunda açılan fuarda kitaplarını imzaladı. Ünlü tarihçiye kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.


Söyleşide Gümüşhane’nin nesi ünlü sorusunu soran ve aldığı cevaplardan hoşnut olmayan Bahadıroğlu, şehirlerin kendini tanıtırken yiyecek ve içecekle değil de yetiştirdiği doğru insanlarla tanıtması gerektiğine vurgu yaparak, “Yetiştirdiğiniz doğru insan sizin en büyük servetinizdir. Türkiye’nin en zengin kaynağı madenleri değil insanları, gençleridir” dedi.


Bahadıroğlu, “Haftada bir gün telefondan ayrılıp kendiniz olun, ailenizle zaman geçirin. O telefonlar zaman katili olmaya başladı. Zaman içinde öleceğiz. O zaman zaman öldürmeye çalışmamamız lazım. Zamanı öldürdüğümüzü zannederken zaman aslında bizi öldürüyor. Bunu değerlendirmek lazım” dedi.


Tarihten bahsederken sadece “dedelerimiz” denilmediğini “ninelerimiz ve dedelerimiz” denilmesi gerektiğini vurgulayan Bahadıroğlu, “Anadolu’yu Müslümanlaştıran, Türkleştiren grubun içerisinde ‘Bacıyan-ı Rum’un çok önemi vardır. Yani kadınlarımız. Mesela Hayme Ana devleti yüreğinde gezdiren kadındır” diye konuştu.


Edison ve Nasrettin Hoca’dan örnekler vererek “Hayallerimiz Nasreddin Hoca’nın hayallerini geçmeli” diyen Bahadıroğlu, “Siz düşünün, hayal kurun, korkmayın. Hayallerinizin birisi tutmazsa diğeri tutar. Örneğin Edison’unki tuttu. İnanacaksınız ve yürüyeceksiniz. Yürüyeceğiniz yeri de önceden belirleyeceksiniz. Yapacağımızı unuttuk, yapamayızı koyduk yerine. Bunu bize Avrupa ve omuzlarının üzerinde Avrupalı kafası taşıyan, bizden ama bize yabancı insanlar bunları bize ezberletti. İHA yaptık, SİHA yaptık, daha birçok şeyi yapacağız. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. 12 yaşında 6 dil biliyordu Fatih Sultan Mehmet. O modeli bugüne taşıyacaksınız, öyle insanlar yetiştireceksiniz” şeklinde konuştu.


Türk tarihinden örnekler aktaran ve ve sık sık gençlere öğütler veren Bahadıroğlu, “Geriye dönenlerden hiç kimse bahsetmez. Hiç kimse pes eden, vazgeçen insanı hatırlamaz. Adı dillerde dolaşmaz. Düşe kalka hedefine yürüyen, pes etmeyen, vazgeçmeyen insanlardan söz ederler, tarih onları yazar. Risk almadan başarı olmaz. Duran düşer, durursanız düşersiniz. Sürekli hareket halindeyseniz, sürekli bir şeyler üretirseniz yorulmazsınız” ifadelerini kullandı.


İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğunda uçan gemiler çizdiğini hatırlatan Bahadıroğlu, “Günümüz çocuklarının hayal gücünün en büyük düşmanı televizyon ve telefonlardır. O çerçeveyi kırmamız, onun dışında da bir hayat olduğunu bilmemiz lazım. Amacımız ve hedefimiz olmalı” dedi.


Bahadıroğlu, daha sonra spor salonundaki stantlarda kitaplarını imzaladı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Türkiye’de bir neslin yetişmesinde ciddi katkıları olan Bahadıroğlu’nun Gümüşhane’ye gelmesinden dolayı ve çocuklarla buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:34
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