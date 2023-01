Ünlü yatırım şirketinden kritik uyarı: 'Yatırımcılar borsalardan bir süre uzak durmalı'

Borsalarda belirsizliğin ve güvensizliğin hakimiyeti sürüyor. Kabus gibi geçen bir yılın ardından özellikle uzmanlar, olacaklara dair endişeli bir bekleyiş içinde.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, bazı uzmanların bir süredir uyardığı gibi piyasalar, Fed’in enflasyonu faiz artırımları yoluyla düşürme noktasındaki kararlılığını henüz tam olarak anlamamış olabilir. Hisse senetlerindeki fiyatlamalar da, yatırımcıların riskli varlıklara yatırım yapmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Endeks güvenli değil

Yahoo Finance’ten Jennifer Sor’un haberine göre, Bank of America Hisse Senedi Stratejisti Savita Subramanian da benzer şekilde düşünüyor ve yatırımcıları uyarıyor. Subramanian, S&P 500'e yapışan yatırımcıların güvenli bir konumda olmadığını ve kalabalık işlemlerden çıkıp küçük sermayeli hisse senetleri gibi alanlara girmeleri gerektiğini söylüyor.

Bank of America Baş Hisse Senedi Stratejisti Savita Subramanian'a göre, S&P 500’e kilitlenen yatırımcıların hiç de rahat etmemesi gerekiyor. Borsalarda her an bir toplu satış yaşanabileceğini düşünen Subramanian, “Olası bir satış dalgası daha fazla acıya yol açmadan önce aşırı işlem gören, yüksek hacimli hisse senetlerinden çıkmak gerekiyor” şeklinde görüş bildiriyor.

Subramanian, “Herkes resesyondan bahsediyor; insanlık tarihinin en çok konuşulan durgunluğu bu ve yaklaşıyor. Ancak sorun şu ki, herkes kas hafızasını kullanarak en güvenli alan olarak gördükleri hisse senedi piyasalarına geri dönüyor” diyor. Subramanian, “Sorun şu ki, eğer herkes S&P 500'deyse ve hepsi aynı anda satış yapıyorsa, bu durum, endeksin gerçekten de o kadar güvenli olmadığını gösteriyor” diyor.

Geçen yıl, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz oranlarını yükseltmesi ve S&P 500'ün yüzde 20 değer kaybetmesiyle hisse senetleri için iç karartıcı bir yıl oldu. Piyasa boğaları, Fed'in bu yıl faiz artırımlarını gevşetebileceği ve hisse senetlerine daha fazla nefes alma alanı verebileceği konusunda iyimser olsa da, Subramanian daha önce olduğu gibi bugün de yatırımcıları değişken bir Ocak ayına karşı uyararak Fed'in kısa ve orta vadede bir politika dğeişikliğine gitmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Küçük ölçekli hisse senetleri ve enerji sektörü

Ancak Subramanian, S&P 500'e sığınmak isteyen yatırımcıları ve teknoloji gibi piyasanın aşırı kalabalık sektörlerinde yoğunlaşan yatırımcıları, volatiliteyi daha da kötüleştirecekleri konusunda uyarıyor. Bunun yerine, Subramanian, S&P 500'e kıyasla nispeten daha az işlem hacmine sahip ve daha güvenli olan enerji sektörünü ve diğer küçük ölçekli hisse senetlerini işaret ediyor. Subramanian, “Bu alanlar, herkesin aynı endekse sıkışma riski olmadan hisse senetlerine yatırım yapabileceğini daha güvenli alanlar” diye ekliyor.

Subramanian, olası bir resesyonun S&P 500'ün yılın ilk yarısında mevcut seviyelerinden yüzde 24 daha düşmesine neden olacağını ve endeksin 2023 yılında genel olarak düz getiriler göreceğini düşünüyor. Diğer Wall Street analistleri de ilk yarıda endekste yüzde 20'lik bir düşüş öngörüyor. Subramanian, beklenen bu düşüşün, henüz değil ama düşüş gerçekleştiğinde, yatırımcılar için büyük bir satın alma fırsatı yaratacağını söylüyor.

BORSAGUNDEM.COM