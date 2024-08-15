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Ekonomi Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı
Ekonomi

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 00:28:00 -
Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Türkiye'nin önemli bitkisel yağ üreticilerinden birisi olan Altınyağ Madencilik, bir ilimizden peş peşe araziler satın almaya başladı.

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tekirdağ’da üç yeni arazi satın aldı. Bu taşınmazlar, Malkara ilçesindeki maden sahası bölgesinde yer alıyor. Şirket, toplam 962.540,40 TL peşin ödeme yaparak bu stratejik alımı gerçekleştirdi. Şirketin bu arazilerde maden işi yapacağı tahmin ediliyor.

Malkara'daki yerleşimler

Satın alınan taşınmazlar arasında 5.500 m²'lik tarla, Pirinççeşme Mahallesi'nde bulunuyor. Ayrıca, İbrice Mahallesi'nde, 1.127,08 m² ve 1.207,68 m²'lik iki çayır niteliğindeki arazi de bu alımların içinde yer alıyor. Şirket, bu arazilerdeki 225,42 m² ve 301,92 m²'lik kısımlar için sırasıyla 63.114,80 TL ve 84.425,60 TL ödedi.

Kritik hamle

Altınyağ Madencilik'in bu alımları, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yönetim kurulu, bu satın almanın SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi sonucu, işlem önemli nitelikte sayılmadı.

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