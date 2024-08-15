Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tekirdağ’da üç yeni arazi satın aldı. Bu taşınmazlar, Malkara ilçesindeki maden sahası bölgesinde yer alıyor. Şirket, toplam 962.540,40 TL peşin ödeme yaparak bu stratejik alımı gerçekleştirdi. Şirketin bu arazilerde maden işi yapacağı tahmin ediliyor.

Malkara'daki yerleşimler

Satın alınan taşınmazlar arasında 5.500 m²'lik tarla, Pirinççeşme Mahallesi'nde bulunuyor. Ayrıca, İbrice Mahallesi'nde, 1.127,08 m² ve 1.207,68 m²'lik iki çayır niteliğindeki arazi de bu alımların içinde yer alıyor. Şirket, bu arazilerdeki 225,42 m² ve 301,92 m²'lik kısımlar için sırasıyla 63.114,80 TL ve 84.425,60 TL ödedi.

Kritik hamle

Altınyağ Madencilik'in bu alımları, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yönetim kurulu, bu satın almanın SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi sonucu, işlem önemli nitelikte sayılmadı.