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Aktüel Ünlü uygulama hacklendi: Kullanıcılara şifre değiştirme uyarısı! Şirket büyük şok yaşadı... Hata yaptı
Aktüel

Ünlü uygulama hacklendi: Kullanıcılara şifre değiştirme uyarısı! Şirket büyük şok yaşadı... Hata yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:09:00 - 2024-06-29 16:14:39
Ünlü uygulama hacklendi: Kullanıcılara şifre değiştirme uyarısı! Şirket büyük şok yaşadı... Hata yaptı

TeamViewer uygulaması, siber saldırıya uğradı. TeamViewer'in 26 Haziran 2024 tarihindeki açıklamasına göre, şirket kendi sunucularında düzensizlik olduğunu ve olası bir hacker saldırısı yaşandığını belirtti.

TeamViewer adlı popüler uzak masaüstü yazılımı, 26 Haziran 2024 tarihinde kendi sunucularında bir güvenlik ihlali yaşandığını açıkladı. Şirket, hackerların saldırısına maruz kaldığını belirtirken, kullanıcıların kişisel verilerinin güvende olduğunu ve gizlilik standartlarına uygun şekilde korunduğunu vurguladı.

Sorun ilk olarak 19 Haziran 2024'te kurumsal IT ağında fark edildi. Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), TeamViewer kullanıcılarının uygulamadaki şifrelerini değiştirmelerini ve herhangi bir şüpheli aktiviteyi bildirmelerini tavsiye etti, Google hesapları da dahil olmak üzere.

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