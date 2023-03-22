Ünlü teknoloji devinden sektöre darbe: Fiyatlar uçuşa geçti ama yeni telefonunu o rakam fiyatından satıldı!

Telefon sektörünün en eski isimlerinden olan ve her döneme damgasını vurmayı başaran Nokia, yeni bir ürün ile daha tüketicilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Firmanın en ucuz telefonunun tanıtımı yapıldı. İşte Nokia’nın yeni telefonuna ilişkin ayrıntılar…

Önceleri yalnızca konuşmak ya da mesajlaşmak için kullanılan, ekonomik şartlar sebebi ile kısıtlı sayıda kişide bulunan cep telefonları, teknolojinin gelişmesi ile birlikte lüks tüketim ürününden temel tüketim ürününe doğru bir geçiş yaşadı. Yalnızca konuşmak ya da mesajlaşmak için değil, bilgi akışını takip etmek, araştırmalar yapmak, bankacılık işlemlerini yürütmek, sosyalleşmek hatta alışveriş yapmak için kullanılan telefonlar, “akıllı cihaz” ismi ile satışa sunulmaya başlandı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem misyonu hem de vizyonu genişlemiş olan akıllı telefonlar, son dönemlerde yüksek fiyatları ile gündemden düşmüyor. Vergiler ve kur farkı sebebi ile fahiş satış seviyelerine ulaşan akıllı telefonları satın almak da zorlaşıyor. Bu noktada, beklenen ucuz telefon haberi Nokia’dan geldi. Nokia’nın yeni cihazı, bütçeleri kısıtlı olan tüketicilerin yüzlerini güldürerek teknoloji sektörüne damgasını vurdu.

Bir zamanların en ünlü markalarından olan, şimdi ise HMD Global çatısı altında faaliyetlerine devam eden Nokia, son dönemlerde fiyat- performans odaklı telefon tasarımlarına yöneldi. Bu kapsamda piyasanın oldukça altında fiyatlardan satış yapan Nokia, şimdi de markaya ait en ucuz telefonunun tanıtımını yaparak dikkatleri üzerine çekti.

NOKIA C12 PRO TANITILDI!

Son dönemlerde akıllı telefonların arka arkaya zamlar almış olması sebebi ile tüketicilerin hayal kırıklığı yaşadığını ve akıllı telefon sektöründe de bir durgunluk yaşandığını fark eden Nokia, fiyat- performans ürünleri geliştirmeye başladı. Bu kapsamda markaya ait en ucuz telefonu tanıtan Nokia, C12 Pro modelini tüketicilerin beğenisine sundu.

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NOKIA C12 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ FİYATI

Nokia C12 Pro, 6.3 inç HD+ plus ekrana, 5 megapiksel selfie kamerasına ve 8 megapiksel arka kameraya sahip. Türkiyegazetesine göre: Unisoc 9863A1 yonga setine sahip olan yeni cihaz, 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulacak. 2 GB TAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan C12 Pro 85 dolardan, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan C12 Pro ise 90 dolardan satışa sunuldu.