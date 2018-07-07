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Ünlü tatlıcıyı vuran dayı konuştu: Yeğenimi...

Bursa’da ünlü tatlıcı Fatih Karaman'I vuran dayısı emniyet çıkışında gazetecilere yeğenini neden vurduğunu söyledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:51
Ünlü tatlıcıyı vuran dayı konuştu: Yeğenimi...

Olay, dün Nilüfer’e bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman, araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53), tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz S.’nin Uludağ’a gittiğini belirledi. 500’den fazla kamerayı inceleyen ekipler, Yılmaz S.’yi Çobankaya bölgesindeki kamp alanında saklandığı çadırda yakaladı. 

"BU OLAYIN SEBEBİ AVUKAT VE YEĞENİMDİR"

Zanlı Y.S, işlemlerin ardından emniyetten çıkarılırken gazetecilere, "Bütün bu olayın sebebi, avukat E.S. ile yeğenimdir. Bizi iflasa yönlendirip zorla mal varlığımızın üstüne çöktüler. Fabrikamızın üstüne oturdular. E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim.' dedi. Yaptığımdan pişmanım, o benim yeğenim, ben onu vurmak ister miydim?" ifadelerini kullandı.

Y.S, daha sonra adliyeye götürüldü.

Bu arada, silahlı saldırıda ağır yaralanan Fatih Karaman'ın (38) tedavisi, Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman, dün Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:51
  1. Karaman
  2. Tatlıcı
  3. Bursa
  4. Mahkeme

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  • Tek AtarTek Atar2 sa önce
    Babana bile güven yok. Buyurun yine bir mal vakası, kalem dahi olsa kendi üstünüze yapın yoksa böyle faica...
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