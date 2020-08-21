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Gündem Ünlü stratejist uyardı: O bölgede büyük bir hareketlilik var
Gündem

Ünlü stratejist uyardı: O bölgede büyük bir hareketlilik var

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Suriye'de uzun süredir büyük bir hareketlilik olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:15:00 -
Ünlü stratejist uyardı: O bölgede büyük bir hareketlilik var

Türkiye, yabancı güçler tarafından takılan prangaları tek tek kırıyor. Kendisine biçilmiş role razı olan bir Türkiye'den oyun kuran ve bölgede söz sahibi olan bir Türkiye'ye gelindi.

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve arkasındaki ağa babalarının tüm ilginç çağrılarına rağmen Türkiye dik durarak meşru haklarını kullanıyor. Libya'da kurulan oyunları bozan Türkiye, Doğu Akdeniz'de de faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin dahil olmasıyla dengelerin değiştiği Libya ve Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, Mısır gibi ülkeler Türkiye karşısında kıvranarak kendilerince hamleler yapmaya çalışıyor.

Türkiye'ye kritik uyarı: İdlib'e dikkat!

Türkiye Libya ve Doğu Akdeniz'e kilitlenmişken Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan'dan ise kritik bir uyarı geldi.

Ünlü stratejist Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı uyarıda; Suriye'de uzun süredir büyük bir hareketlilik olduğuna işaret etti. Akan, Suriye'nin İdlib şehrine dikkat edilmesi ikazında bulundu.

Akan'ın paylaşımı şu şekilde:

Beşşar Esed'in kıskacı altında

Muhaliflerin elinde kalan son kale olan İdlib, Beşşar Esed rejiminin kıskacı altında bulunuyor.

Akdeniz'e çıkış kapısı

Hatay'ın yanı başında yer alan ve Akdeniz'e çıkış kapısı niteliğindeki İdlib şehri, stratejik bir konuma sahip.

Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor

2017 yılının Ekim ayında, Astana'daki mutabakat sonucunda 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırlarında gözlem noktaları kurmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede halen 12 gözlem noktası bulunuyor.

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