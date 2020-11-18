Ünlü Stratejist: Bu proje Türkiye'ye darbe vuracak

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Çin’in Kuşak ve Yol girişimi kapsamında ilk yük treninin Kafkasya üzerinden Türkiye rotasıyla Avrupa'ya geçmesi projesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Akan, Çin’in “Bir Yol, Bir Kuşak” Projesinin en büyük hedeflerinden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Bu projenin, Türkiye’nin üretim gücüne ve Türkiye’nin uzun vadeli Orta Asya/Afrika hedeflerine darbe vuracağını ileri süren Akan, güzergahın Türkiye’den geçmesinin bir avantaj olmadığını vurguladı.

İşte Akan'ın o ifadeleri:

"Çin’in “Bir Yol, Bir Kuşak” Projesinin en büyük hedeflerinden biri Türkiye’dir. Bu proje, Türkiye’nin üretim gücüne ve Türkiye’nin uzun vadeli Orta Asya/Afrika hedeflerine darbe vuracak. Güzergahın Türkiye’den geçmesi bir avantaj değildir. Trene bakmak bir ayrıcalık değildir."