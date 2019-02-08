Ünlü spor hekimi Bülent Zeren vefat etti
Türkiye'de geniş kitlelerce tanınan ünlü spor hekimi Bülent Zeren, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.08 Şubat 2019 Cuma 19:30
İzmir'in ve Türkiye'nin en önemli spor hekimleri arasında gösterilen Op. Dr. Bülent Zeren (71), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 6 aydır mide kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören ve son zamanlarda aşırı kilo kaybeden Dr. Bülent Zeren, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 10 gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nin de kurucularından biri olan Zeren, bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanlığını da yapan Zeren, diz sakatlıkları tedavisinde sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir isimdi.
Zeren'in cenazesinin ne zaman toprağa verileceği daha sonra belli olacak.
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