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Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına övgü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde düzenlediği 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) etkinlikleri kapsamında “Ömür Akkor’la Lezzet Seyahatnamesi” konulu söyleşi düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:39
Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına övgü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde düzenlediği 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) etkinlikleri kapsamında “Ömür Akkor’la Lezzet Seyahatnamesi” konulu söyleşi düzenlendi.


Gaziantep mutfağının yeri Dünya’da çok ayrıdır diyen Dünyaca ünlü şef Akkor, moderatörlüğünü Gökmen Sözen’in yaptığı “Ömür Akkor’la Lezzet Seyahatnamesi” konulu söyleşide, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerine ışık tutuldu. Gaziantep mutfağından övgüyle söz eden Dünyaca ünlü şef Akkor, Türk Mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye’yi gezdiğini belirtti. Söyleşiye; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.


"Anadolu mutfağı dünyada hak ettiği yere erişecek"


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Marka şeflerin ve GastroANTEP’in birlikte uzun bir yolculuğu var. Henüz yolun başındayız. Amacımız Dünya’nın lezzet başkenti olmaktır. Sahip olduğumuz ekiple dünyanın lezzet başkenti olacağımıza inancımız tam. Hedeflerimizi koyduk, lezzet yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu lezzet yolculuğu kültürel bir yolculuk olmasının yanında bir ekonomi yolculuğudur, bir istihdam yolculuğudur. Bizim soframızda Halil İbrahim bereketi var. Toprak, güneş bize Dünya çapında ilkleri tecrübe etmemizin yolunu açıyor ama en önemli nokta; beşeri sermayedir. Dolayısıyla, Anadolu mutfağı, ülke mutfağı Dünya’da hak ettiği yere erişecektir” dedi.


"Antep mutfağı ismini duyurmayı başaracak"


Dünyaca ünlü şef Ömür Akkor ise, “Gaziantep mutfağının yeri Dünya’da çok ayrıdır. Gaziantep’i anlama, hissetmek için yılda bir kez gelmek yetmeyecektir. Çünkü bu şehirde her mevsimin kendi içinde barındırdığı özgün güzellikleri, lezzetleri mevcut. Türkiye’nin, Gaziantep’in lezzetinin ortaya çıkması, tanınması için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Bu nokta da GastroAntep iyi bir projedir. Umuyorum ki bu projenin devamında da çalışmalar olacak. Böylelikle Antep mutfağı Dünya çapında ismini duyurmayı başaracaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:39
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