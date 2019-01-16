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Ünlü şarkıcı, "İnşallah gelir" dedi, kime oy vereceğini açıkladı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:57

Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyen usta sanatçı "Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz" diyerek sevgisini gösterdi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeten Nuray Hafiftaş için bir etkinlik düzenlemek istediğini belirten Müşerref Akay, "Etkinliğe inşallah Binalı Yıldırım gelir. Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
  1. belediye başkan adayları
  2. belediye başkan adayı
  3. Binali Yıldırım
  4. Nuray Hafiftaş
  5. Müşerref Akay
  6. Istanbul
  7. İstanbul
  8. Kanal D
  9. Gülşen

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