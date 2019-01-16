Ünlü şarkıcı, "İnşallah gelir" dedi, kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyen usta sanatçı "Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz" diyerek sevgisini gösterdi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeten Nuray Hafiftaş için bir etkinlik düzenlemek istediğini belirten Müşerref Akay, "Etkinliğe inşallah Binalı Yıldırım gelir. Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum." dedi.