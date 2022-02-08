  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ünlü şarkıcı hakkında şok eden ihbar! "Tosuncuk'un paralarını aklıyor"
Aktüel

Ünlü şarkıcı hakkında şok eden ihbar! "Tosuncuk'un paralarını aklıyor"

Şarkıcı Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirketin, "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından şirkette şüpheli hareketler gözlemlendi. Olaya dair soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:19:00 - 2022-02-08 07:21:07
Ünlü şarkıcı hakkında şok eden ihbar! "Tosuncuk'un paralarını aklıyor"

Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.

Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay