Ünlü şarkıcı hakkında şok eden ihbar! "Tosuncuk'un paralarını aklıyor"
Şarkıcı Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirketin, "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından şirkette şüpheli hareketler gözlemlendi. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.
İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.
Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Sabah