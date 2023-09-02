Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den flaş karar! Oradan siyasete adım atacak

90'lı yıllara damga vuran müzisyen, şimdi ise belediye başkan adaylığı için kollarını sıvadı.

Sanat hayatına dansçı olarak başlayan ve 1981 senesinde Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olan Hakan Peker, 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü. Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan müzisyen, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

90'lı yıllara damga vuran müzisyen, şimdi ise belediye başkan adaylığı için kollarını sıvadı. Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile görüşme yaparak, destek istedi. Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Safranbolu'da ev almıştım, çalışmalarına başlıyorum onun için gelmiştim. İş insanı Şefik Dizdar ile görüşerek istişarede bulunduk. Safranbolu'nun eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Onun tecrübeleri ve burada yaşayışı ile bizlere çok şey kattı. Eğer Belediye Başkanı seçilirsek nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir edindik" dedi.

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"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin olabileceği, tüm turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık beyaz perdeden destek almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle birlikte bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum" diye ifade etti.