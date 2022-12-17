Ünlü şarkıcı Della Miles’in Türkiye sevdası İşte Türkiye’yi o nedenle seçtim

ABD'li şarkıcı Miles, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göçmenler konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirerek, "Birçok ülke sırtını dönmüş ve gözlerini kapamışken Türkiye'nin birçok sorumluluk alması ve her zaman misafirperver ve hoşgörülü olması beni Türkiye'yi evim olarak seçmeme neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Miles, konuşmasının ardından konser verdi.

Konserde Karabük Üniversitesinde eğitim alan uluslararası öğrenciler de sahneye çıkarak Miles'e eşlik etti.

Fotoğraf çekimiyle son bulan etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.