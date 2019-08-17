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Ünlü sanatçılar Koramaz Vadisi'ni fotoğrafladı

Coşkun Aral ve İzzet Keribar'ın da aralarında bulunduğu fotoğraf sanatçıları, Koramaz Vadisi'nde çekim yaptı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52
Ünlü sanatçılar Koramaz Vadisi'ni fotoğrafladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Coşkun Aral ve İzzet Keribar'ın da bulunduğu bir grup fotoğraf sanatçısı, Koramaz Vadisi'ni fotoğrafladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla vadinin kuzey batısında bulunan Bağpınar Mahallesi'nde çekimlere başlayan foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın da aralarında yer aldığı ekip, en iyi gün doğumu karelerini yakalamak için çaba gösterdi.

İki gün boyunca vadiyi fotoğraflayacak ekibin, aralıklara vadiye gelerek çekecekleri fotoğraflardan "4 mevsim Koramaz" sergisi açmayı planladıkları belirtildi.

Usta fotoğraf sanatçısı Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin turizme kazandırılması için yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Kayserili yöneticilerin ve şehrin farklı dinamiklerinin turizme önem verdiğini vurgulayan Aral, "Kayseri gastronomi turizmi açısından bulunmaz bir yer. Ancak insanlar bir yerlere sadece yemek yemek için gitmiyor. Bunun yanında farklı bir yer görmek istiyor. Koramaz Vadisi de böyle bir yer. Her medeniyetten izler var." diye konuştu.

Mimar Sinan'ın da vadinin içerisinde bulunan Ağırnas Mahallesi'nde dünyaya geldiğini ve yaptığı eserlerde memleketinden izlerin bulunduğunu anımsatan Aral, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemiz buranın tanıtılması için bir çalışma başlattı. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Burada birbirinden önemli fotoğraf sanatçıları var. Bir yerin tanıtılmasında sosyal medyanın da önemi çok büyük. Buradaki sanatçıların binlerce takipçileri var. Bir yerden ünlü bir fotoğraf sanatçısının paylaşılacağı bir kare fotoğraf, oranın dünya tarafından tanınmasını neden olabilir."

Fotoğraf sanatçısı ve turizmci Nuri Çorbacıoğlu da Koramaz Vadisi'nin turizme kazandırılması gereken bir değer olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52
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