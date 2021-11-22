Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın

Rusya’da ünlü ekonomist ve televizyon yorumcusu Mihail Hazin, rublenin yakın gelecekte devalüasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Youtube’daki bir tartışma programında son ekonomik tabloyu değerlendiren Hazin, "uluslararası konjonktürden dolayı Rusya’da yakında çok büyük ihtimalle devalüasyon yaşanabileceğini" söyledi.



En etkili uluslararası finans kuruluşlarının Rusya’dan devalüasyon talep ettiklerini öne süren ünlü ekonomist, “Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı devalüasyona giderse, döviz kuru önemli ölçüde artacak ve vatandaşlar ruble birikimleriyle çok daha az miktarda döviz satın alabilecekler” dedi.



Hazin, döviz alma niyeti olanlara devalüasyondan önce davranmalarını tavsiye etti.



Rus uzman, 2014’te dolar kurunun 30’dan 60 rubleye kadar çıktığını hatırlattı.



Ancak diğer bazı ekonomistler Hazin'in yorumunu "aşırı kötümser ve felaket tellallığı" olarak eleştirdi. Rublenin değerinin aşırı yükselmemesinin Rus devletin sosyal harcamaları finanse etmesi için önemli olduğu, ancak doların 75 ruble bandının üstüne çıkmasının istenmediği yorumları da yapıldı.