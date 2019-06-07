Ünlü Rapçi’nin acı günü!

Ünlü Rapçi Ceza, babası Dalyan Özçalkan'ı kaybetti. Ceza, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ceza'nın babası, Dalyan Özçalkan'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacak.

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından, ''Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii nden kalkacaktır. Tüm dostlara” diyerek acı haberi duyurdu.

Ünlü Rapçi Ceza kimdir?

Ceza'nın gerçek adı Bilgin Özçalkan'dır. Ceza 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ceza2nın rap müziğe olan ilgisi ilkokul zamanlarında başladı ve arkadaşından aldığı kasetler ile başladı.

Ceza, lakabını atışmalarından dolayı rakipleri tarafından kendisine söylenmiştir. Ceza, Public Enemy gurubundan etkilenerek sert sözlerin rap aracılığı ile dışa vurulduğunu fark eder. Ceza daha sonra kendisine takma isim olarak Fatalrhymer da ekler.

Eğitimini de tamamlayan ünlü rapçi, elektrik teknisyeni olarak çalışırken diğer yandan rap müzik çalışmalarına ara vermeden devam eder.

Ceza daha sonra işini bırakıp ağırlığını rap müziğe verir.