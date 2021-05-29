Ünlü profesörden rahatlatan koronavirüs müjdesi! 'Bu yaz bitebilir'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, koronavirüsle sürecini değerlendirdi. "Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum." diyen Hotamışlıgil, "Aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

'Türkiye salgını bu yaz bitirebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haftaki aşı müjdesine de değinen Prof. Hotamışlıgil, "Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir." diye konuştu.

'Herkesi kodlamak bazı ülkelerin hoşuna gitti'

Koronavirüs sürecinin hayatımızda birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler. Bazı ülkelerin, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak hoşlarına gitmeye başldı. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler." dedi.

Prof. Hotamışlıgil, aşı karnesine ilişkin de şunları söyledi:

"Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var."

Bakan Koca 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını duyurmuştu

Bu haftaki koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığının müjdesini vermişti.