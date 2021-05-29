  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan'dan sürpriz karar! 30 yıllığına Türkiye'ye verildi
Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Tel Aviv'i vururuz!
O ilçeden sevindiren koronavirüs haberi
Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı
Sağlık Ünlü profesörden rahatlatan koronavirüs müjdesi! 'Bu yaz bitebilir'
Sağlık

Ünlü profesörden rahatlatan koronavirüs müjdesi! 'Bu yaz bitebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '270 milyon doz aşı gelecek' açıklamasından sonra konuşan Harvard Üniversitesi Profesörü Gökhan Hotamışlıgil, "Türkiye bu yaz salgını bitirebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 22:36:00 - 2021-05-29 23:05:43
Ünlü profesörden rahatlatan koronavirüs müjdesi! 'Bu yaz bitebilir'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, koronavirüsle sürecini değerlendirdi. "Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum." diyen Hotamışlıgil, "Aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

'Türkiye salgını bu yaz bitirebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haftaki aşı müjdesine de değinen Prof. Hotamışlıgil, "Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir." diye konuştu.

'Herkesi kodlamak bazı ülkelerin hoşuna gitti'

Koronavirüs sürecinin hayatımızda birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler. Bazı ülkelerin, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak hoşlarına gitmeye başldı. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler." dedi.

Prof. Hotamışlıgil, aşı karnesine ilişkin de şunları söyledi:

"Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var."

Bakan Koca 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını duyurmuştu

Bu haftaki koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığının müjdesini vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!
Gündem

Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili hazırlanan 22 sayfalık bir raporda, ABD ve Çin’le ilgili..
Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi
Kadın - Aile

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Bir gün önce haşlanan patatesten püre olur mu? Kimi zaman salatalar için kimi zaman da mide ve bağırsak sorunları sebebiyle evlerimizde bolc..
Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi
Teknoloji

Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi

Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türk SİHA'larının üretimi için kurulacak olan tesise arazi tahsisi işlemlerini başlatıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay