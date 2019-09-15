Ünlü Popçu Edis, Gastroantep’i coşturdu

2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP), ünlü pop şarkıcı Edis’le coştu. Edis, sevilen şarkıları konser alanına akın eden genç hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde düzenlenen GastroANTEP Festivali kapsamında Festival Park’ta, Edis Konseri gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şarkıcı Edis’e isminin yazılı olduğu baklava takdim etti.

GastroANTEP macerası, dün gece sevilen şarkıcı Edis konseriyle doruğa ulaştı. Seslendirdiği şarkılarla Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşatan Edis, “Banane”, “Buz Kırağı”, “Güzelliğine” adlı parçalarıyla bir kez daha sevenlerin gönlünde taht kurdu. Konseri izlemeye gelen binler, cep telefonunun ışıklarıyla konser alanını aydınlattı.

Festival Park’ta organize edilen konserde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı, konser alanını dolduran Gazianteplilere, doyumsuz bir cumartesi akşamı yaşattı.

Gaziantep’in eşsiz mutfağından övgüyle bahseden Edis, kendisini Gaziantepli sevenleriyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı, performansıyla göz doldurdu.

Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Edis’e günün anısına özel olarak yaptırılan üzerinde “Edis” yazılı bir tepsi baklava verdi.

Öte yandan festivale özel şarkı besteleyen devlet sanatçısı Oğuz Sırmalı da ilgiyle takip edildi.