Ünlü pastane kapandı! Müşterilerine isyan ederek faaliyetlerine son verdiler

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda 1987’den bu yana hizmet veren ‘Gezi İstanbul Pastanesi’ kapandı.

Kabataş Martı Projesi ile Haliç Metro Köprüsü’nün mimarı Hakan Kıran'ın sahibi olduğu pastanenin girişine, “1987-2023” yazılı siyah pankart asıldı.

Gezi İstanbul’un Instagram hesabından paylaşılan veda mesajında, AKM’nin kapatılması sürecinin mekana zarar verdiğinden söz edildi.

Açıklamada, işletmenin önüne yasal engeller çıkartıldığı ve bunlarla bir süre mücadele edildiği ifade edildi.

Müşterilerine sitem eden pastane, sahip çıkılmamaktan yakınarak “Tüm bu süreçte yaşadığımız hiçbir zorlukta yanımızda olmayan ve onlar için var olduğumuzu zannettiğimiz kitlemizin bizi bizimle baş başa bıraktığını görünce ayrılma zamanımızın geldiğini anladık ve sonlandırdık” dedi.

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