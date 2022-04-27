  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü oyuncudan "Yok artık" dedirten sözler! Kızımın kakasını...
Gündem

Ünlü oyuncudan "Yok artık" dedirten sözler! Kızımın kakasını...

Tiyatro oyuncusu ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu'nun, kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 18:52:00 -
Ünlü oyuncudan "Yok artık" dedirten sözler! Kızımın kakasını...

Tiyatro oyuncusu ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu'nun, kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programına konuk olan Yazıcıoğlu, ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince "Annesi lavaboda poposunu yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben kakanı yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Amaan sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim" diyerek büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay