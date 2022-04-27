Ünlü oyuncudan "Yok artık" dedirten sözler! Kızımın kakasını...

Tiyatro oyuncusu ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu'nun, kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programına konuk olan Yazıcıoğlu, ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince "Annesi lavaboda poposunu yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben kakanı yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Amaan sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim" diyerek büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.