Ünlü oyuncu Taksim'deki patlamada kızını ve eski eşini kaybetti! Nurettin Uçar kimdir?
Oyuncu Nurettin Uçar, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada kızı ve eski eşini kaybetti. Peki, Nurettin Uçar kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar, İstiklal Caddesi'nde patlamada 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'ı ve eski eşi Arzu Özsoy'u kaybetti.
Nurettin Uçar, sosyal medya hesabından "Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur ve annesi ile birlikte ikindi namazını müteakip Şirin Evler Ulu Cami'de" paylaşımında bulundu.
Nurettin Uçar kimdir?
Nurettin Uçar, 1965 yılında Karadeniz Ereğli Aydın Köyü-Armutlucuma'da dünyaya geldi. Karadeniz Ereğli'de çeşitli radyolarda 'Gezgin" başlığı altında 20 yıl boyunca müzik programları yapan Uçar, 2018 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden emekli oldu.
Daha sonra dizi ve sinema oyunculuğu kariyerine başlayan Uçar, aynı zamanda Karaelmas Kalkındırma Platformu Kurucu Üyesidir.
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