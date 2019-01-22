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Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti: Hayatım, gülmemek elde değil

Oyuncu Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 2.500 TL'ye satılan özel basımı için bir video çekti, "Gülmemek elde değil" diyerek kapitalizm eleştirisinde bulundu.

22 Ocak 2019 Salı 13:26

Oyuncu Gürgen Öz, paragöz Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 2.500 TL'ye satılan özel basımı için bir video çekti, "Gülmemek elde değil" diyerek kapitalizm eleştirisinde bulundu.

Gürgen Öz, "Yılmaz Özdil bir Atatürk kitabı yapmış 2 bin 500 lira, yani 400 euro. Asgari ücret 2 bin lira... Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok sadece Türkiye'de olur. Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 TL ama yok 2 bin 500 lira verip, onunla ilgili yazılmış hepimizden daha Atatürkçü Yılmaz Özdil'in kitabını almak en mantıklısı en mantıklısı." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:26
  1. Gürgen Öz
  2. Yılmaz Özdil
  3. Mustafa Kemal

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