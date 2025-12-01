Ünlü oyuncu Murat Cemcir hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda tedavi altında

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda boy gösteren 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba günü evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976’da Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu.

Cemcir, üniversite eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi’nde otomotiv üzerine tamamladı. Eğitimini bitirdikten sonra kariyerini oyunculuğa yönlendiren Cemcir, 2000’li yılların başından itibaren ekranlarda görünmeye başladı.

Özellikle komedi projelerindeki başarılı performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan Cemcir, zaman zaman yapımcı olarak da projelerde görev aldı.

ÖNE ÇIKAN PROJELERİ VE KARİYERİ:

ÇALGI ÇENGİ (2011) – Başrol olarak yer aldığı bu film, Cemcir’e geniş çapta tanınırlık kazandırdı.

İŞLER GÜÇLER (2012) – Bu dizi, Cemcir’in televizyona başarılı geçişlerinden biri oldu.

DÜĞÜN DERNEK (2013) – “Çetin” karakteriyle rol aldı; film, vizyonda büyük başarı elde ederek Cemcir’in popülerliğini artırdı.

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015) – İlk filmin devamı olan yapımda Cemcir yine “Çetin” olarak izleyici karşısına çıktı ve film büyük ilgi gördü.

KARDEŞ PAYI (2014–2015) – Başrolde “Ali Özdemir” karakteriyle izleyiciyle buluştu; hem komedi hem aile temasıyla beğeni topladı.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ (2017) – İlk Çalgı Çengi filminin devamı olan yapımda da yer aldı.

AHLAT AĞACI (2018) – Nuri Bilge Ceylan yönetmenliğinde, daha sanatsal bir tarza yöneldiği film; Cemcir’in oyunculuk yelpazesini genişletti.

AİLECEK ŞAŞKINIZ (2018) – Komedi türünde başka bir sinema filmi olarak izleyiciyle buluştu.

BABA PARASI (2020) – Son yıllarda yer aldığı filmlerden biri oldu.