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Gündem Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Hadi oradan be kadın
Gündem

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Hadi oradan be kadın

İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle hakim karşısına çıkan Gülşen isimli şarkıcı bozuntusu, kendince özür diledi ama "Hata yaptım, yapmamalıydım" demedi; hatta "Gülşen olduğum için cezalandırılıyorum" ifadelerini kullanarak üste çıkmaya kalktı. Gülşen'in bu hezeyanlarına destek ise teşhirci oyuncu Hazar Ergüçlü'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 12:13:00 -
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Hadi oradan be kadın

İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle hakim karşısına çıkan Gülşen isimli şarkıcı bozuntusu, kendince özür diledi ama "Hata yaptım, yapmamalıydım" demedi; hatta "Gülşen olduğum için cezalandırılıyorum" ifadelerini kullanarak üste çıkmaya kalktı.

Gülşen'in bu hezeyanlarına destek ise teşhirci oyuncu Hazar Ergüçlü'den geldi.  

Gülşen'e atıfta bulunan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" diyerek şıracının şahitliğine soyundu.

 

 

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Her havlayan ite köpeğe hoşt denilmez.İtin köpeğin yaratılışı gereği illaki havlayacak.
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