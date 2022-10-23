Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Hadi oradan be kadın
İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle hakim karşısına çıkan Gülşen isimli şarkıcı bozuntusu, kendince özür diledi ama "Hata yaptım, yapmamalıydım" demedi; hatta "Gülşen olduğum için cezalandırılıyorum" ifadelerini kullanarak üste çıkmaya kalktı. Gülşen'in bu hezeyanlarına destek ise teşhirci oyuncu Hazar Ergüçlü'den geldi.
İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle hakim karşısına çıkan Gülşen isimli şarkıcı bozuntusu, kendince özür diledi ama "Hata yaptım, yapmamalıydım" demedi; hatta "Gülşen olduğum için cezalandırılıyorum" ifadelerini kullanarak üste çıkmaya kalktı.
Gülşen'in bu hezeyanlarına destek ise teşhirci oyuncu Hazar Ergüçlü'den geldi.
Gülşen'e atıfta bulunan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" diyerek şıracının şahitliğine soyundu.